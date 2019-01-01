Sergio Massa - Agencia NA

Sergio Massa, el líder del Frente Renovador realizó un balance del 2018, marcado por la caída de la actividad económica y el incumplimiento de promesas de obra pública por parte del Gobierno Nacional. Al respecto, Massa destacó: “Desgraciadamente el Gobierno insiste en el camino del error, sin entender que el camino para consolidar la economía argentina es que el mercado interno funcione”.

Sergio Massa manifestó en declaraciones radiales su preocupación por el balance económico del tercer año de gobierno de Mauricio Macri al afirmar que: “Este año ha sido uno de los peores económicamente porque cayó dramáticamente la actividad de nuestras pymes y comercios, cayó el consumo y el mercado interno”.

“Desgraciadamente el Gobierno insiste en el camino del error, sin entender que el camino para consolidar la economía argentina es que el mercado interno funcione, que el argentino medio tenga capacidad de consumo, que las pymes y comercios trabajen. Está claro que el Gobierno no acertó ni una sola de las medidas que tomó para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, añadió.

En vísperas del año nuevo, Massa también se refirió al informe publicado en redes sociales por el Frente Renovador con 20 promesas incumplidas del Gobierno de Mauricio Macri, comprometidas a lo largo y ancho del país, las cuales en tres años de gobierno ninguna ha sido cumplida. Al respecto, Massa sostuvo que “lo más grave es la decepción de millones de argentinos frente a un Gobierno que mostró sistemáticamente insensibilidad e insistencia en el error como mecánica permanente”.

Y ejemplificó: “El mismo día que anuncian tarifazos, anuncian aumento del 25% para Macri y sus ministros ¿qué mensaje da el Gobierno con esto? La insensibilidad es una marca de este Gobierno y esto impacta en la calidad de vida de la gente. Inflación, tarifazos, megadevaluación y pobreza son los recuerdos que nos dejan”.

“La economía argentina está en un tobogán en caída. Los argentinos tienen derecho a una esperanza: otro Gobierno en el 2019. Con una nueva mayoría, una agenda asociada a la producción y crecimiento del país, un acuerdo económico y social con políticas de Estado en materia de desarrollo, empleo, federalismo, justicia”, subrayó el líder del Frente Renovador.

En referencia a la consolidación de Alternativa Federal, Massa explicó: “Estamos haciendo el esfuerzo de construir una nueva alternativa con gobernadores, legisladores e intendentes. Una alternativa opositora que le gane a Macri, no que pierda en segunda vuelta. En lo personal, si me toca liderar lo asumiré con coraje y responsabilidad, si me toca ocupar otro rol, también lo haré con la misma alegría de trabajar para la construcción de otro gobierno para los argentinos”.

Consultado sobre la carta de Macri, Massa señaló que “es la negación de la realidad. Fíjese cuantas veces habla de tarifas, de salarios, de jubilados, de pymes, de derechos, de los jóvenes. Ninguna. El problema es entender que cuando usted niega la realidad, niega el problema de otro argentino”.

Para concluir, Massa insistió: “Nuestra responsabilidad no es solamente el diagnóstico, tenemos que arremangarnos y construir la Argentina de la esperanza que nos permita cambiar el gobierno el año que viene”.

El informe elaborado por el FR con las Promesas Incumplidas del Gobierno de Mauricio Macri comienza con el Plan Belgrano, proyecto que involucra 344 obras de infraestructura vial, de las cuales 169 aún figuran con un 0% de ejecución, de acuerdo al informe de Marcos Peña brindado en septiembre ante el Congreso Nacional.

El Túnel vial de Agua Negra, que conectaría San Juan con Chile, fue anunciado por Macri en 2016 y aunque el proyecto cuenta con apoyo del BID, aún no se ha llamado a licitación. También en 2016, Macri visitó Santa Fe y confirmó la realización del puente que conecta la ciudad con Paraná. Se contempló la posibilidad de incluirlo en el esquema de obras de PPP, pero por el riesgo país se vencieron los plazos y se suspendió cualquier avance. La autovía 19 en Córdoba fue prometida en 2016. En 2017 Macri puntualizó que estaría finalizada para 2019, sin embargo, a fines de diciembre de 2018, la empresa constructora despidió masivamente a más de 200 trabajadores de obra.

El informe también incluye otras promesas incumplidas como la construcción de 3.000 jardines, 1 millón de créditos hipotecarios, el puente Chaco - Corrientes, rutas nacionales 34 y 9 (NOA) y 12 y 16 (NEA), rutas nacionales 3 y 205 en Buenos Aires, ruta 140 doble vía Mendoza- San Juan, tren a Vaca Muerta, Portezuelo de Viento en Mendoza, segundo acueducto de Chaco, puente Santa Fe - Santo Tomé, nueva circunvalación Paraná, complejo Hidroeléctrico en Catamarca- Tucumán, entre otras.

El informe es difundido en redes sociales mediante los hashtags #PromesasIncumplidas y #HayAlternativa.

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