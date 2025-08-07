Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada: los pasos a seguir tras las votaciones en el Congreso

El presidente convocó a su equipo de trabajo tras el nuevo revés en Diputados. El equilibrio fiscal, la base del encuentro.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada Foto: NA

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete de emergencia, luego del revés legislativo de la jornada anterior en la que los bloques opositores lograron aprobar en la Cámara de Diputados una serie de proyectos que buscan revertir políticas del gobierno.

Del encuentro en Casa Rosada, finalizado pasadas las 16, participaron la mayoría de los ministros del Gabinete.

Javier Milei. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

La intención del presidente era analizar el impacto fiscal en las diferentes carteras tras la aprobación de este pasado miércoles.

El revés que originó el encuentro

La Cámara de Diputados le propinó una dura derrota parlamentaria al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

Votación en Diputados. Foto: NA

El oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.