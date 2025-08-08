El encuentro de Mauricio Macri y Karina Milei para definir los alcances del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad

El presidente del PRO y la líder del partido oficialista a nivel nacional destacaron el acuerdo de cara a las elecciones legislativas.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso; Presupuesto 2025. Foto: Reuters

Mauricio Macri y Karina Milei sellaron la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad y la Provincia en un encuentro que trascendió un día después de realizado.

El ex presidente se expresó en sus redes sociales y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: “Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país”.

Además, aseguró que la alianza busca “acompañar el cambio que está en marcha en todo el país”. “Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad”, afirmó el ex mandatario.

En su publicación, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo. “Otros no comparten esta posición”, admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.

Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó que se basa en el “compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural”.

“Nada es más importante que defender el rumbo”, sentenció.

El acuerdo en Ciudad y provincia de Buenos Aires es clave porque ambos distritos juntos representan a casi la mitad del electorado de todo el país.