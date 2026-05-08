Máximo Kirchner: cuántos años tiene y dónde nació el diputado nacional
El diputado nacional de Unión por la Patria atraviesa una recuperación favorable luego de una cirugía realizada en el Hospital Italiano de La Plata.
La salud de Máximo Kirchner generó repercusión luego de que se conociera que el diputado nacional fue sometido a una intervención quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata este mismo viernes.
Según trascendió, el referente de La Cámpora fue operado por “un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral” y evoluciona favorablemente. Se trató de una cirugía programada y sin gravedad, realizada para evitar posibles complicaciones futuras vinculadas al crecimiento de los quistes.
El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. Generalmente, este tipo de quistes no está adherido al nervio facial, aunque especialistas recomiendan su extirpación debido a que pueden crecer con el tiempo y presentar infecciones.
La noticia generó repercusión dentro del peronismo y entre dirigentes cercanos al kirchnerismo, ya que Máximo Kirchner es una de las figuras más influyentes de Unión por la Patria y del Partido Justicialista bonaerense.
¿Cuántos años tiene Máximo Kirchner y dónde nació?
Máximo Kirchner nació el 16 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata y actualmente tiene 49 años.
Es el hijo mayor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y desde hace años ocupa un lugar central dentro del kirchnerismo.
Uno de los primeros momentos en los que comenzó a ganar visibilidad política fue con la creación de La Cámpora, la agrupación juvenil kirchnerista que tomó protagonismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
Se desempeña principalmente como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de Unión por la Patria y continúa siendo uno de los principales referentes de La Cámpora.
Hasta marzo de 2026 fue presidente del Partido Justicialista bonaerense, cargo que luego pasó a ocupar Axel Kicillof. Actualmente, Kirchner quedó al frente del Congreso partidario del PJ bonaerense.
En paralelo, suele participar activamente de actos políticos, reuniones partidarias y recorridas en distintas provincias, especialmente vinculadas a la reorganización del peronismo de cara a las elecciones de 2027.