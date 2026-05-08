El dirigente peronista fue sometido a una operación por un tumor benigno en las glándulas parótidas y continúa bajo seguimiento médico.

La salud de Máximo Kirchner generó repercusión luego de que se conociera que el diputado nacional fue sometido a una intervención quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata este mismo viernes.

Según trascendió, el referente de La Cámpora fue operado por “un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral” y evoluciona favorablemente. Se trató de una cirugía programada y sin gravedad, realizada para evitar posibles complicaciones futuras vinculadas al crecimiento de los quistes.

El hijo de Néstor y Cristina Kirchner fue intervenido quirúrgicamente en La Plata por un cuadro benigno y evoluciona de manera favorable. Foto: Instagram @maximockirchner

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. Generalmente, este tipo de quistes no está adherido al nervio facial, aunque especialistas recomiendan su extirpación debido a que pueden crecer con el tiempo y presentar infecciones.

La noticia generó repercusión dentro del peronismo y entre dirigentes cercanos al kirchnerismo, ya que Máximo Kirchner es una de las figuras más influyentes de Unión por la Patria y del Partido Justicialista bonaerense.

Parte médico de Máximo Kirchner. Foto: Hospital Italiano La Plata

¿Cuántos años tiene Máximo Kirchner y dónde nació?

Máximo Kirchner nació el 16 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata y actualmente tiene 49 años.

Es el hijo mayor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y desde hace años ocupa un lugar central dentro del kirchnerismo.

Máximo Kirchner en Escobar. Foto: NA.

Uno de los primeros momentos en los que comenzó a ganar visibilidad política fue con la creación de La Cámpora, la agrupación juvenil kirchnerista que tomó protagonismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Se desempeña principalmente como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de Unión por la Patria y continúa siendo uno de los principales referentes de La Cámpora.

Hasta marzo de 2026 fue presidente del Partido Justicialista bonaerense, cargo que luego pasó a ocupar Axel Kicillof. Actualmente, Kirchner quedó al frente del Congreso partidario del PJ bonaerense.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Foto: NA.

En paralelo, suele participar activamente de actos políticos, reuniones partidarias y recorridas en distintas provincias, especialmente vinculadas a la reorganización del peronismo de cara a las elecciones de 2027.