Fentanilo contaminado: el Gobierno dispuso recusar al juez federal Ernesto Kreplak

El magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Investiga la causa que ya se cobró 96 vidas y por la que aún no hay detenidos.

El Gobierno dispuso pedir la recusación del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa por la distribución de fentanilo contaminado que provocó la muerte de casi un centenar de personas y aún no tiene detenidos.

La decisión tiene que ver con el vínculo familiar del magistrado con el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Krelpak.

Desde el Ejecutivo creen que el juez tiene “parcialidad” porque todavía no procesó a ninguno de los imputados.

Sin embargo, el magistrado señaló que “uno no puede avanzar con todo cuando no tiene pruebas”.

Se trata del segundo movimiento del Gobierno en el caso, que en los últimos días, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, se presentó en los tribunales de Comodoro Py por una cuestión administrativa.