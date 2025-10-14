Es oficial: así quedó la lista de La Libertad Avanza con Santilli en primer lugar, pero Espert en la boleta

La Justicia confirmó cómo quedó la lista oficial de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. La nómina de candidatos completa con Diego Santilli en primer lugar, pero Espert en la boleta tras el rechazo a la reimpresión de boletas.

La Libertad Avanza ya cuenta con la nómina completa de candidatos oficial que fue aprobada y modificada por la Justicia luego de la intervención de la Cámara Nacional Electoral. De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, Diego Santilli estará en primer lugar, aunque permanecerá la cara de José Luis Espert tras el rechazo definitivo a la reimpresión de boletas.

Se oficializó la lista de La Libertad Avanza en medio de idas y vueltas con la baja de José Luis Espert, quien fue imputado por lavado de dinero y por este motivo, allanaron su domicilio y su despacho. Esto se dio por acusaciones de lazos con “Fred” Machado, el empresario vinculado al narcotráfico.

En primera instancia, la Junta Electoral había dicho que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que era la segunda y por la Ley de Paridad de Género, todos los partidos debían intercalar entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Justicia falló a favor del Gobierno, que había pedido que el reemplazante de Espert sea Diego Santilli.

Cómo quedó la lista oficial de La Libertad Avanza de cara a las elecciones

Candidatos a diputados titulares

Diego Santilli Karen Reichardt Sebastián Pareja Gladys Humenuk Alejandro Carrancio Johanna Longo Alejandro Finocchiaro Miriam Niveyro Sergio Figliuolo Giselle Castelnuovo Álvaro García María Florencia De Sensi Joaquín Ojeda María González Estevarena Hernán Urien Andrea Vera Javier Sánchez Wrba Ana Tamagno Rubén Torres Martina León Espinosa Mario Saavedra Bárbara Lerin Hugo Ferreyra Susana Conte Ignacio Salaberren Roxana Cavallini Eduardo Creus Mirta Wide Damián Selem Karina Garcia Luis Green Paula Canegallo Mauricio Imperatori María Belen Enzo Di Fabio

