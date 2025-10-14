Es oficial: así quedó la lista de La Libertad Avanza con Santilli en primer lugar, pero Espert en la boleta

La Justicia confirmó cómo quedó la lista oficial de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. La nómina de candidatos completa con Diego Santilli en primer lugar, pero Espert en la boleta tras el rechazo a la reimpresión de boletas.
martes, 14 de octubre de 2025, 13:41
La Libertad Avanza ya cuenta con la nómina completa de candidatos oficial que fue aprobada y modificada por la Justicia luego de la intervención de la Cámara Nacional Electoral. De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, Diego Santilli estará en primer lugar, aunque permanecerá la cara de José Luis Espert tras el rechazo definitivo a la reimpresión de boletas.

Se oficializó la lista de La Libertad Avanza en medio de idas y vueltas con la baja de José Luis Espert, quien fue imputado por lavado de dinero y por este motivo, allanaron su domicilio y su despacho. Esto se dio por acusaciones de lazos con “Fred” Machado, el empresario vinculado al narcotráfico.

En primera instancia, la Junta Electoral había dicho que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que era la segunda y por la Ley de Paridad de Género, todos los partidos debían intercalar entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Justicia falló a favor del Gobierno, que había pedido que el reemplazante de Espert sea Diego Santilli.

Cómo quedó la lista oficial de La Libertad Avanza de cara a las elecciones

Candidatos a diputados titulares

  1. Diego Santilli
  2. Karen Reichardt
  3. Sebastián Pareja
  4. Gladys Humenuk
  5. Alejandro Carrancio
  6. Johanna Longo
  7. Alejandro Finocchiaro
  8. Miriam Niveyro
  9. Sergio Figliuolo
  10. Giselle Castelnuovo
  11. Álvaro García
  12. María Florencia De Sensi
  13. Joaquín Ojeda
  14. María González Estevarena
  15. Hernán Urien
  16. Andrea Vera
  17. Javier Sánchez Wrba
  18. Ana Tamagno
  19. Rubén Torres
  20. Martina León Espinosa
  21. Mario Saavedra
  22. Bárbara Lerin
  23. Hugo Ferreyra
  24. Susana Conte
  25. Ignacio Salaberren
  26. Roxana Cavallini
  27. Eduardo Creus
  28. Mirta Wide
  29. Damián Selem
  30. Karina Garcia
  31. Luis Green
  32. Paula Canegallo
  33. Mauricio Imperatori
  34. María Belen
  35. Enzo Di Fabio
Candidatos a diputados suplentes

  1. María Posso
  2. Rodolfo Paolucci
  3. Daniela Pozzoni
  4. Darío Saccani
  5. Gricelda Moroni
  6. Alejandro Finocchio