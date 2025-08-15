Marcelo Orrego presentó un nuevo frente electoral en San Juan

“Estamos convencidos de que hay un camino para que la provincia y el país vayan en la dirección correcta”, señaló el gobernador en el lanzamiento de Por San Juan.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. Foto: NA

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó un nuevo frente electoral que competirá en las elecciones del próximo 26 de octubre.

La coalición se llama Por San Juan y está conformada por el partido oficialista Producción y Trabajo, el PRO, la UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el Partido Bloquista.

Marcelo Orrego presentó un nuevo frente electoral en San Juan. Foto: X @DrMarceloOrrego

Además, cuenta con coaliciones adherentes como Acción y Compromiso, IDEAS, FORJA, Fuerza para la Unidad y el Cambio, Partido Libertad Azul, Agrupación Patria, el Partido Intransigente, Unidad y Progreso y Unidad Popular.

“Estamos convencidos de que hay un camino para que la provincia y el país vayan en la dirección correcta. Ese camino es del lado de la gente, trabajando siempre con responsabilidad, eficiencia y defendiendo con agallas a San Juan y a su gente”, escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

Y añadió: “Definitivamente, no podemos dar ni un paso atrás, pero tampoco podemos resignar nada. Vamos más juntos que nunca. Por lo que hicimos. Por lo que falta. Por lo que viene. POR SAN JUAN”.

Marcelo Orrego presentó un nuevo frente electoral en San Juan. Foto: X @DrMarceloOrrego

“Los partidos tenemos una causa en común. Vamos a dar los pasos con certeza. Tenemos una relación de respeto con el Ejecutivo nacional. No creemos peleas rabiosas entre políticos”, afirmó Orrego durante el acto.

El próximo 26 de octubre, la provincia elegirá tres diputados nacionales. Sobre ello, el gobernador indicó cuáles son las características que busca para cada aspirante: “Tiene que tener la convicción para cuidar a San Juan. Hay que estar bien instruido. Atento a las necesidades de la provincia. Tiene que tener claras las ideas”.