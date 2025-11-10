El Gobierno profundiza el diálogo con los gobernadores: Adorni y Santilli se reunieron con Llaryora y Orrego

El jefe de Gabinete y el designado ministro del Interior mantuvieron encuentros con los mandatarios provinciales de Córdoba y San Juan en busca de apoyo para las reformas que se vienen.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con los gobernadores Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Foto: Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este lunes en Casa Rosada con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).

La primera cumbre fue con el mandatario sanjuanino, quien apuntó que “el mejor aliado que puede tener el presidente” Javier Milei son los gobernadores, ya que -dijo- “tienen la misma responsabilidad administrativa, y en esto cuando los recursos son pocos, hay que administrar prioridades y lo mejor es hacerlo de manera conjunta”.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. Foto: NA

Orrego destacó la figura de Santilli, a quien dijo que conoce desde el Congreso y con quien generó un “buen vínculo y una relación de respeto”.

“Hay temas que son importantes para las provincias, la obra pública definitivamente, yo soy de los que creo en la obra pública”, definió Orrego, quien destacó “la oportunidad de destacar distintos temas que son transversales a diferentes provincias, y después se tratarán por jurisdicción”.

El mandatario sanjuanino planteó que el territorio argentino “tiene recursos naturales como la minería, que nos va a abrir puertas en uno de los desafíos más grandes del mundo, que es la transición energética, y donde se precisan dos minerales críticos: el litio, que es táctico, y el cobre, que es estratégico”.

Consultado sobre si apoyaría las reformas del Gobierno, respondió: “Nosotros abrimos las orejas y escuchamos”.

Llaryora destacó la “reunión positiva, cordial y productiva”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que la reunión con Adorni y Santilli, fue “positiva, cordial y productiva”.

A su vez, afirmó que ve con “buenos ojos esta nueva etapa”.

Tras salir de la Casa Rosada, Llaryora ponderó “pasar de la etapa de agravios e insultos” a una etapa de búsqueda de acuerdos.