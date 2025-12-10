En medio de las negociaciones en el Congreso, Adorni y Santilli se reunieron con los gobernadores Jalil y Orrego

El encuentro se enmarca en la gira de charlas con con mandatarios provinciales para analizar la agenda compartida entre Nación y las provincias en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro con los gobernadores de Catamarca y San Juan. Foto: Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este miércoles en Casa Rosada con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, las partes conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Gobierno de Javier Milei.

Negociaciones importantes

La reunión es relevante para Catamarca, ya que el gobernador Jalil decidió que sus legisladores no se integren al bloque de Unión por la Patria, una maniobra que permitió a La Libertad Avanza consolidarse como la primera minoría en Diputados.

Por el lado de San Juan, la negociación involucra a Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, los dos diputados que responden a Orrego y que conformaron el espacio “Producción y Trabajo”.

La intención del equipo de Adorni y Santilli es que estos cinco legisladores den luz verde a la hoja de ruta del Gobierno durante el tratamiento parlamentario de este mes.