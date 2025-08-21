Mayra Mendoza y Axel Kicillof presentes en el acto de inauguración de la Alcaidía Departamental de Quilmes

“Es un día de celebración por los resultados. Esta Alcaldía Departamental va a poder alojar 312 personas detenidas”, afirmó la intendente de Quilmes.

Acto de inauguración de la Alcaidía Departamental de Quilmes Foto: Prensa

Mayra Mendoza participó junto al gobernador Axel Kicillof del acto de inauguración de la Alcaidía Departamental de Quilmes, acompañados por los ministros provinciales de Justicia y Derechos Humanos, Juan Mena; de Seguridad, Javier Alonso, y la secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes y candidata a 1ª Concejala pro Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

“Es un día de celebración por los resultados. Esta Alcaidía Departamental de Quilmes, tan esperada, tan necesaria, es producto del resultado del trabajo mancomunado entre la Provincia de Buenos Aires, sus ministerios, el Municipio de Quilmes, y atendiendo una situación que durante muchos años, y el paso de muchas gestiones, no se había tomado en cuenta la necesidad de poder contar con estos espacios”, expresó Mendoza.

“Esta Alcaldía Departamental va a poder alojar 312 personas detenidas. Con un aspecto muy importante, que es el que quiero que sepan mis vecinos y vecinas, que aquellas personas que hoy están detenidas en las comisarías que están cercanas a nuestros barrios, van a estar alojadas aquí. Con el cuidado que se merece del Servicio Penitenciario Bonaerense, no de los efectivos de la Policía de la Provincia”, añadió.

Asimismo, detalló que “esos efectivos policiales que hoy están en las comisarías, van a poder estar complementando el patrullaje y la prevención del delito que necesitamos en nuestros barrios. Así que es muy importante esta obra, tiene que ver con algo concreto, con algo que se puede ver aquí en este barrio de La Ribera de Quilmes, una obra que además va a traer una mejora de infraestructura para toda la zona”.

“Esto es muy importante también decirlo, porque como hemos hecho con otros lugares de nuestro municipio, aquí a unas 30 cuadras, hay un nuevo Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, construido en estos años de gestión, que ha mejorado la logística, la transferencia, la recolección de los residuos, pero ha mejorado integralmente el barrio, porque hemos logrado pavimentar y hemos hecho obra hidráulica”, sostuvo.

“Aquí está nuestra secretaria de Obras Públicas, Ceci Soler, que es una referencia para el municipio y para esta gestión, porque mucho del progreso, del crecimiento, del diseño, de la planificación que tiene Quilmes tiene que ver con Ceci. Y ese barrio que está aquí ha mejorado integralmente. Lo mismo va a suceder con este lugar, que tanto necesita y que de a poco y en el tiempo que podamos, con la ayuda y el trabajo mancomunado con el Gobierno de la Provincia, lo vamos a hacer”, añadió.

“Porque si esperamos del gobierno nacional, por supuesto que no vamos a poder recibir absolutamente nada. Lo único que recibe nuestra población del gobierno de Javier Milei son agravios, ofensas, crueldad, represión a los jubilados. Y en el sentido que hoy nos convoca en materia de seguridad, de prevención del delito, de justicia, el gobierno de Javier Milei y los vecinos, por ejemplo, de Bernal Centro, lo saben, nos ha sacado los efectivos policiales, los efectivos de seguridad que pertenecían a las Fuerzas Federales y cuidaban una zona tan importante como todos y cada uno de los barrios”, sentenció.

En ese marco, criticó que “cuando los escuchamos en los canales de televisión o en un streaming haciéndose los graciosos, la verdad que cuidar, proteger la vida de nuestros habitantes, no es un tema de humor ni es un tema que se puede tomar así de manera liviana, es serio. Es un tema que amerita mucha responsabilidad. Entonces, estas son las obras que hacen falta, la inversión que se necesita en materia de prevención del delito y de seguridad”.

“No necesitamos más violencia por parte de las autoridades, o tuits vacíos de contenido. Necesitamos inversión para más seguridad y para prevención del delito en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que muy agradecida, Gobernador, Ministros, como Intendenta, de poder contar con este espacio que va a optimizar y a ser parte de una etapa de mejora integral de lo que necesitamos en Quilmes y en nuestra jurisdicción, Varela y Berazategui”, finalizó.