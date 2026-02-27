Cervecería y Maltería Quilmes. Foto: Redes sociales

La Cervecería y Maltería Quilmes abrió un plan de retiros voluntarios en su planta de Cervecería Argentina, en Zárate. Se trata del sitio en donde se produce la cerveza Corona, de origen mexicano. Se estima que los empleos en riesgo son 60, en el marco de distintos cierres de empresas, como ocurrió con la fábrica de Fate.

El gremio indica que la baja en los puestos de trabajo tiene que ver con la “caída de consumo”, además de la “importación indiscriminada”, y culpan a la gestión encabezada por Javier Milei.

La noticia llega tras un acuerdo entre la firma y la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA), producto de los problemas financieros por la caída de las ventas.

“Estamos viviendo un panorama estructural que nos está arrastrando a todos”, indicó el delegado sindical de la planta CASA, Horacio Romero. La planta de Quilmes se vería reducida en un 30% en el personal, además de que hasta hace cuatro años había unos 240 operarios trabajando en la fábrica y actualmente hay 140.

Javier Milei cruzó a los empresarios tras los cierres de empresas

Javier Milei lanzó fuertes cuestionamientos contra determinados sectores del empresariado a los que señaló como parte de “un engranaje corrupto que llevó al abismo a los argentinos de bien”. El presidente utilizó sus redes sociales en medio de la controversia generada por el cierre de Fate y la flexibilización de las importaciones.

A través de un posteo en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario apeló a la ironía para referirse a distintos referentes industriales: habló de “Don Chatarrín” en alusión a Paolo Rocca de Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate; y “Señor Lengua Floja” en referencia a Roberto Méndez, de Neumen.

Qué dijo Javier Milei sobre los empresarios argentinos

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, señaló. A juicio de Milei, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. Y añadió: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Milei vía X Foto: @JMilei en X

El pasado miércoles 25 de febrero, Milei había cruzado a Méndez, CEO de la empresa de Neumáticos Neumen, quien asumió en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, expresó.