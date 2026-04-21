Mayra Mendoza participó la de misa por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco
La diputada provincial e intendenta de Quilmes de licencia se presentó en la Basílica de Luján para honrar a Jorge Bergoglio.
La diputada provincial e intendenta de Quilmes de licencia, Mayra Mendoza, participó este martes de la misa por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, llevada a cabo en la Basílica de Luján.
La ceremonia, que comenzó pasadas las 17, se desarrolló con un templo colmado y un clima de reconocimiento por el difunto, acompañado por fieles que se acercaron a rendir homenaje a Jorge Bergoglio, el primer pontífice argentino y latinoamericano.
La homilía estuvo a cargo del arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quien centró su mensaje en el legado pastoral y humano del Papa Francisco.
Durante su intervención, Colombo llamó a tomar el ejemplo de Bergoglio para superar divisiones y fortalecer los lazos sociales, tanto dentro de la Iglesia como en la vida pública. “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”, expresó ante los presentes.
La ceremonia se extendió cerca de una hora y culminó con cánticos y aplausos de los fieles, que acompañaron el homenaje religioso sin expresiones políticas ni cruces entre los distintos sectores representados.
El encuentro en Luján se sumó a las distintas actividades conmemorativas organizadas en el país para recordar la figura y el legado del Papa Francisco, cuyo pontificado dejó una marca profunda en la Iglesia católica y en la agenda social a nivel global.