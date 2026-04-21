Mayra Mendoza participó la de misa por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco en la Basílica de Luján. Foto: Prensa

La diputada provincial e intendenta de Quilmes de licencia, Mayra Mendoza, participó este martes de la misa por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, llevada a cabo en la Basílica de Luján.

La ceremonia, que comenzó pasadas las 17, se desarrolló con un templo colmado y un clima de reconocimiento por el difunto, acompañado por fieles que se acercaron a rendir homenaje a Jorge Bergoglio, el primer pontífice argentino y latinoamericano.

Mayra Mendoza participó la de misa por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco en la Basílica de Luján. Foto: Prensa

La homilía estuvo a cargo del arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quien centró su mensaje en el legado pastoral y humano del Papa Francisco.

Durante su intervención, Colombo llamó a tomar el ejemplo de Bergoglio para superar divisiones y fortalecer los lazos sociales, tanto dentro de la Iglesia como en la vida pública. “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”, expresó ante los presentes.

Mayra Mendoza participó la de misa por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco en la Basílica de Luján. Foto: Prensa

La ceremonia se extendió cerca de una hora y culminó con cánticos y aplausos de los fieles, que acompañaron el homenaje religioso sin expresiones políticas ni cruces entre los distintos sectores representados.

El encuentro en Luján se sumó a las distintas actividades conmemorativas organizadas en el país para recordar la figura y el legado del Papa Francisco, cuyo pontificado dejó una marca profunda en la Iglesia católica y en la agenda social a nivel global.