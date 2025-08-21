Milei en el Council of the Americas: denunció que el kirchnerismo tiene “secuestrado” al Congreso

El presidente de la Nación habla frente a empresarios acerca de su gestión.

Javier Milei en el Council of the Américas. Foto: NA

Javier Milei encabezó el cierre del Council of the Americas, que tiene lugar en el Alvear Palace Hotel. El mandatario brindó un discurso frente a empresarios y acusó al kirchnerismo de haber “secuestrado” al Congreso de la Nación.

“Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses”, inició con dureza el mandatario que llegó escoltado por su vocero presidencial, Manuel Adorni.

Y marcó que “nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”.

Muchas de las críticas del presidente tuvieron que ver con el bloque de Unión por la Patria: “Ellos, que hace dos años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado”.

Y siguió “Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos. Les quiere hacer leer a la gente que los resultados llegan por arte de magia”.

Javier Milei en el Council of the Américas. Foto: NA

Asimismo, el jefe de Estado, que se mostró medido y sin insultos en el primer tramo de su discurso, argumentó: “Saben que sin acceso al financiamiento externo por culpa de sus constantes desajuste fiscales y maltratos a los acreedores, este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria. Volver a abrir la canilla de la emisión monetaria implica volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás”.

“Por eso decimos que los kirchneristas, en el Congreso, no tienen ninguna otra intención más que devolver a los 47 millones de los argentinos el peor momento del 2023 y también, por qué no decirlo, la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente”, insistió, y sumó: “Es sencillo, ellos buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar y más aún la suya va a estar siempre que la gente crea que dependen de ellos. A ver si se entiende de una vez, al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión”.

Para el mandatario, el peronismo busca “romper la ilusión de la gente” porque de concretarse, “pierden para siempre”, y los acusó de tener como único plan “sabotear el futuro”. “Esto es lo que ha quedado demostrado en los últimos tres meses en el Congreso y ya ni siquiera buscan esconderlo”, insistió.

Javier Milei en el Council of the Américas. Foto: NA

“Hay muchos que hacen como crítica diciendo: en el primer año o en el durante el 2024 hubo gestión política y ahora no hay gestión política. La realidad es que ahí hay, básicamente, dos grandes errores en esa forma de hacer el planteo: primero, no entender qué son y cómo son los kirchneristas”, expresó.

Por su parte, Milei aclaró: “Uno podría decir que durante el 2024 la agenda legislativa fluyó y durante el 2025 está empastada, atascada. Es muy simple, el motivo por el cual se aprobaban las cosas es porque creían que iban a salir mal; es decir, lo habilitaron porque estaban convencidos que íbamos a terminar de incendiar las ideas para que ellos pudieran perpetuarse en el poder”.

Por último, destacó a lo que calificó como “los 83 héroe” que “defendieron” el equilibrio fiscal contra “los degenerados fiscales”, en referencia a los diputados aliados y oficialistas que reafirmaron el veto contra el aumento jubilatorio, al tiempo que subrayó que las ideas de la libertad funcionan, y que la oposición apoyó al oficialismo en primera instancia dado que “creían que todo se iba a aprender fuego”.