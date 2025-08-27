Caso YPF: Argentina solicitó a la jueza Preska que reconsidere el pedido de entrega de comunicaciones de funcionarios

Luego del fallo de la magistrada, Argentina busca evitar la entrega de la información de comunicaciones de los funcionarios vinculados al caso.

YPF Foto: NA

Argentina le pidió a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que tenga una reconsideración acerca del pedido de entrega de comunicaciones de dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales vinculados con el caso YPF.

Sebastián Maril, especialista en el tema, adelantó esta información y sumó que Argentina avanzará en una apelación en caso de que la magistrada rechace el pedido inicial.

Loretta Preska

A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.