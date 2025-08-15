Juicio por YPF: la Justicia de EEUU frenó el embargo y dejó en suspenso la entrega de las acciones

El Gobierno ya había anunciado que planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa exigencia.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Preska, la misma obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El Gobierno ya había anunciado que planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa exigencia.

Luego de la orden de Preska de entregar la participación accionaria estatal en la petrolera, la Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a ese pedido y suspendió temporalmente la orden de Preska, pero ahora se conoció la decisión definitiva.

Los detalles del juicio por YPF

En 2015, tras comprar derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En 2023, Loretta Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares. Además, el pasado 30 de junio, la jueza ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51% en la petrolera, pero el país apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. La empresa produce el 40% de petróleo y el 30% del gas del país, tiene tres refinerías (50% de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.