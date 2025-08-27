Javier Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira”
Javier Milei sostuvo que “todo lo que dice” Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, sostuvo, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.
Así se expresó el presidente en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada por incidentes.
El caso de las supuestas coimas en ANDIS
El escándalo se desató el 20 de agosto, cuando se filtraron audios adjudicados al ahora ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien fue abogado de Javier Milei.
En los audios se describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable a Eduardo ‘Lule’ Menem y a su primo y titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
En las grabaciones también se alude a Karina Milei como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.