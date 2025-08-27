Javier Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira”

El presidente se refirió al supuesto pago de coimas vinculado a la ANDIS, luego de la filtración de los audios de su ex abogado. Fue en el marco de la caravana de campaña en Lomas de Zamora.

Javier Milei y Karina Milei en Lomas de Zamora. Foto: NA

Javier Milei sostuvo que “todo lo que dice” Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, sostuvo, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Así se expresó el presidente en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada por incidentes.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: X @dspagnuolo_ok

El caso de las supuestas coimas en ANDIS

El escándalo se desató el 20 de agosto, cuando se filtraron audios adjudicados al ahora ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien fue abogado de Javier Milei.

En los audios se describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable a Eduardo ‘Lule’ Menem y a su primo y titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Diego Spagnuolo sobre el supuesto entramado de coimas en la agencia de discapacidad. Audio: Gentileza Carnaval.

En las grabaciones también se alude a Karina Milei como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.