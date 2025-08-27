Tensión en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: evacuaron la comitiva de urgencia tras piedrazos
La caravana que trasladaba a Javier Milei durante la campaña a días de las elecciones legislativas bonaerenses tuvo que ser evacuada en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y piedrazos.
El presidente encabezaba la caravana junto a Karina Milei y el candidato a diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.
Los incidentes se registraron apenas a dos cuadras de haber empezado y no lograron llegar a la Plaza Grigera.
En medio de la confusión y el tenso clima, José Luis Espert fue evacuado y se retiró del lugar en una motocicleta.
La reacción del vocero presidencial
Ante los incidentes, Manuel Adorni se expresó en su cuenta de X y llevó tranquilidad sobre la salud del mandatario.
“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación”, inició su posteo.
“No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. FIN”, cerró.