Caso Libra: la oposición activó la comisión investigadora y desginó a Maximiliano Ferraro como su presidente

UxP le cedió la presidencia a la Coalición Cívica. Los representantes de LLA y el PRO se fueron antes de la votación.

Javier Milei. Foto: Reuters.

La oposición logró avanzar en la comisión investigadora en el caso Libra y eligió al diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, como presidente, cuya tarea será avanzar con la investigación de la cripto estafa en la que habrían estado involucrados Javier Milei y Karina Milei.

Unión por la Patria, el bloque mayoritario, sorprendió al cederle la conducción a una bancada minoritaria como la Coalición Cívica después de defender durante largos meses la candidatura de la massista Sabrina Selva.

Los representantes de La Libertad Avanza y del PRO se habían retirado al momento de la votación de la autoridades, por lo que la designación de la vicepresidencia quedó vacante. En tanto, la secretaría se eligió al diputado de UxP Juan Marino, líder del Partido Piquetero y con un perfil duro.

Diputados, comisiones, Congreso, NA

Selva destacó que el presidente de la Coalición Cívica tiene el mérito de ser el autor de la resolución que permitió “destrabar” la designación de autoridades tras el “bloqueo y artilugios” que a su entender llevó adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la ayuda de los diputados del oficialismo y aliados.

“Maximiliano Ferraro está más que capacitado para afrontar el desafio de conducir el trabajo de esta comisión”, concluyó.

Luego de la votación, momento en el que ya no estaban presentes los miembros del oficialismo dado que se habían retirado en disconformidad con los procedimientos, tomó la palabra el flamante presidente de la comisión.

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora de Libra. Foto: NA

“Quisiera agradecer la confianza de todos los bloques que han tomado esta decisión. Los 14 que estamos acá, está de más decir que venir de un largo recorrido que estuvo repleto de obstáculos y artimañas para impedir algo que todos tenemos muy claro”, comenzó Ferraro.

“Por supuesto no confundimos las competencias que tiene este Parlamento con las que puede tener otros poderes del Estado como puede ser el Poder Judicial”, aclaró.