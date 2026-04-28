Colectivos Foto: redes

Las cámaras empresarias de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se reunirán este jueves 30 DE ABRIL con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación comandada por Mariano Plencovich. El encuentro se dará en medio de una crisis del sector tras haberse declarado en “estado de emergencia”.

Por el momento, el sector continúa “sin recibir definiciones concretas”, tanto por parte del Gobierno Nacional como el de la provincia de Buenos Aires, sobre “cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil” y del resto de los costos operativos. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó que este encuentro “ya estaba convocado antes” de que Fernando Herrmann abandonara su puesto para comandar la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, tras la renuncia de Carlos Frugoni.

“Hasta el momento, no recibimos ningún cambio, más allá de que oficialmente ayer, a última hora, se conoció el decreto de nombramiento de Plenkovich. Desconocemos quienes estarán presentes, nunca nos anticipan quienes van a participar. Las que sí van a estar son todas las cámaras convocadas”, informó.

Transporte público Foto: NA

En la misma línea, señalaron que si bien el ente convocante es la propia Secretaría de Transporte, no necesariamente implica la presencia del titular de la cartera. En reuniones anteriores, los encuentros fueron llevados a cabo por otras autoridades.

“Esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones -a la fecha se adeudan más de 128 .000 millones de pesos- como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo”, manifestaron todas las cámaras firmantes del comunicado emitido este lunes 27.

Con respecto a la reunión del jueves, expresaron que “esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables” acerca de los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad. “Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. De no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación”, concluyeron.

Cuánto costará viajar en colectivo y subte desde el 1° de mayo

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad pasará de $715,24 a $753,74 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, las tarifas según la distancia serán:

3 a 6 km: $837,52.

6 a 12 km: $902,04.

12 a 27 km: $966,61.

Nueva Estación Uruguay Foto: x

Por su parte, el subte aumentará de $1414 a $1490, mientras que quienes no cuenten con SUBE nominalizada deberán pagar $2369,10 por viaje.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento también será del 5,4%, pero comenzará a regir desde el lunes 4 de mayo. Allí, el boleto mínimo alcanzará los $918,35, con subas escalonadas según el recorrido, y afectará a las líneas numeradas a partir del 200.

Peajes más caros: nuevos valores en autopistas porteñas

El ajuste también impactará en los peajes de las autopistas de la Ciudad. En corredores clave como la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a pagar $4319,63 en horario normal y $6121,62 en hora pico.

En otras trazas como Illia o Alberti, los valores también registrarán incrementos, con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y el horario de circulación.

Peajes. Foto: NA

Desde la administración porteña justificaron la medida al señalar que los nuevos ingresos permitirán sostener tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en la red de autopistas.

El esquema de aumentos mensuales atados a la inflación marca una tendencia que se mantendrá a lo largo del año. En este contexto, el transporte público continúa siendo uno de los rubros con mayor impacto en el gasto cotidiano. Con tarifas en alza y subsidios en revisión, viajar en el AMBA se encamina a ser cada vez más costoso.