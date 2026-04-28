Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

La Justicia Federal dio luz verde al pedido del Gobierno y decidió que la demanda de la CGT contra la Reforma Laboral no se discuta en el fuero del Trabajo sino en el contencioso administrativo federal, un cambio de escenario clave para la estrategia oficial. La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que se declaró competente y ordenó al fuero laboral remitir el expediente para continuar allí el trámite del caso.

Reforma Laboral: qué resolvió la Cámara y por qué cambia el fuero

En su fallo, los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy sostuvieron que, tal como está planteada la acción, el Estado nacional fue demandado en su carácter de legislador y que el reclamo se apoya de manera directa en la Constitución, leyes federales y tratados internacionales.

La causa se originó cuando la central sindical acudió a la Justicia del Trabajo para pedir la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso.

El planteo del Gobierno frente a la demanda sindical

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

Al contestar esa presentación, el Ejecutivo reclamó que la discusión se trasladara de fuero. Según su postura, no se trata de un conflicto entre empleadores y trabajadores, sino de una controversia jurídica contra el Estado por una ley sancionada por el Parlamento.

Los camaristas señalaron además que esta definición evita un conflicto innecesario de competencia y apunta a garantizar una tramitación más ágil del expediente, de acuerdo con la naturaleza del reclamo.

El rol de los jueces y el antecedente que inclinó la balanza

El fallo se dictó a pesar del dictamen del fiscal, que había opinado que la causa debía seguir en el fuero laboral, y representó el segundo avance judicial favorable para el Gobierno de Javier Milei en esta disputa.

El antecedente inmediato fue la decisión de la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, quien había aceptado una inhibitoria presentada por el Ministerio de Capital Humano, argumento que luego fue respaldado por la Cámara.

En sus escritos, el Ejecutivo también cuestionó que la CGT haya impugnado normas de manera abstracta, sin identificar actos concretos de aplicación que le hayan generado un perjuicio actual, y puso en duda la legitimación colectiva de la central obrera para representar a todos los trabajadores del país sin acreditar una afectación específica.

El traslado del expediente redefine el tablero judicial de la reforma laboral y abre una nueva etapa en un litigio que siguen de cerca tanto el oficialismo como el movimiento sindical.

Más de 80 artículos de la reforma laboral están bajo cuestionamiento judicial

Palacio de Tribunales, poder Judicial, Justicia, NA

La demanda impulsada por la CGT no apunta a un aspecto puntual de la norma, sino a un paquete amplio de cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, que fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. En su presentación judicial, la central obrera pidió la declaración de inconstitucionalidad de más de 80 artículos que modifican normas clave del derecho laboral argentino.

Según consta en el expediente y en dictámenes incorporados a la causa, los cuestionamientos alcanzan reformas sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la ley de asociaciones sindicales, el régimen de negociación colectiva, la jornada laboral y también cambios en la organización de la Justicia del Trabajo. El alcance transversal del planteo fue uno de los argumentos centrales que el Gobierno esgrimió para sostener que se trata de una controversia de derecho público y no de un conflicto laboral clásico.