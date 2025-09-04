Habrá Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2026: qué cambia en las pensiones y los pagos a prestadores

El Senado rechazó el veto del presidente y dejó firme la legislación que establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, el Senado rechazó este jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Si bien deberá ser promulgada, se espera que el Gobierno avance con una medida judicial.

El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Prensa Senado

De esta manera, el Gobierno Nacional sufrió un duro golpe, ya que hace 22 años que el Parlamento no insiste con una ley aprobada por el Congreso (el último veto rechazado fue en abril de 2003).

Qué cambia con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Los principales puntos de la ley, que rige en todo el territorio nacional son los siguientes: