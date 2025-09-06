Guillermo Francos volvió a referirse a los audios de Spagnuolo y apuntó contra la pareja de una diputada que dejó La Libertad Avanza

El jefe de Gabinete compartió en sus redes sociales contra Franco Bindi, tras la nota de una ex socia. “Qué sorpresa, ¿y ahora?”, afirmó.

Guillermo Francos. Foto: NA

Guillermo Francos volvió a referirse a los audios de Spagnuolo y apoyó la teoría de que existió una filtración intencionada de las escuchas vinculadas a la supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El audiovisual corresponde a una entrevista en la que Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que “él estuvo involucrado en esas grabaciones”.

El jefe de Gabinete intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi con la SIDE y el chavismo, y se preguntó implícitamente sobre las implicancias de esta información: “¿Y ahora?“.

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.

Franco Bindi y Marcela Pagano. Foto: X

El apuntado por Guillermo Francos es actual pareja de Marcela Pagano, diputada que entró a la Cámara por la Libertad Avanza pero luego abandonó el bloque y hoy integra el bloque Coherencia con otros tres diputados desencantados con el oficialismo.