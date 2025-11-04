Se despiden: Francos y Catalán formalizan la transición en Casa Rosada tras sus renuncias

Guillermo Francos, exjefe de Gabinete; y Lisandro Catalán, exministro del Interior, preparan la transición con sus reemplazos en Casa Rosada tras sus renuncias.

Ambos presentaron la renuncia al gobierno de Javier Milei.

Guillermo Francos y Lisandro Catalán se encuentran en Casa Rosada para delinear la transición con sus reemplazos confirmados: Manuel Adorni y Diego Santilli respectivamente. Ambos presentaron sus renuncias en horas de la noche del pasado viernes 31 de octubre.

La serie de cambios en el Gobierno se dieron en un contexto marcado por la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Los rumores indicaban ciertas reestructuraciones, pero los anuncios se intensificaron entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre con renuncias y reemplazos confirmados.

En esta oportunidad, quienes están en Casa Rosada para formalizar la transición de los puestos son Guillermo Francos y Lisandro Catalán. En el lugar, también se encuentran Manuel Adorni, reemplazo de Francos; y Diego Santilli en lugar de Catalán, sin la presencia de Milei, que se prepara para desembarcar en Estados Unidos este miércoles 5 de noviembre posterior a la jura del ahora exvocero presidencial.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. Foto: NA

Milei define otros cambios en el Gabinete de cara a las elecciones presidenciales 2027

El presidente de la Nación, Javier Milei, ultima decisiones para clarificar el rol que adoptará el asesor presidencial, Santiago Caputo, e instrumentar los próximos cambios en el Gabinete que lo acompañará camino a las elecciones presidenciales del 2027.

La salida de funcionario que se desempeñó también como ministro del Interior despertó las críticas de sectores aliados que, encontraban en su figura un interlocutor moderado para avanzar en el diálogo con la Nación.

De momento, toma fuerza la posibilidad de que el Poder Ejecutivo cree un ministerio de la talla de Santiago Caputo y que absorba áreas en las que tiene injerencia para cumplimentar el deseo de varios funcionarios para que el consultor tenga firma de una vez.