Guillermo Francos habló tras su salida como jefe de Gabinete y dejó abierta la posibilidad de volver si Milei se lo pide: “Estoy dispuesto”

En diálogo con Radio Mitre, Guillermo Francos analizó su salida del Gobierno y planteó un posible regreso en caso de que el presidente se lo pida. Qué dijo el exjefe de Gabinete y cómo observa a Adorni y Santilli.

Fue reemplazado por Adorni. Foto: NA

Guillermo Francos rompió el silencio tras su salida como jefe de Gabinete de la Nación, puesto que fue ocupado por Manuel Adorni en medio de la reconfiguración del Gobierno. El exfuncionario relató cómo vive sus días afuera del Ejecutivo, dejó abierta la chance de volver si Javier Milei se lo pide y profundizó en torno a los nuevos compromisos del exvocero presidencial y Diego Santilli.

En diálogo con Radio Mitre, Francos dijo que su salida del Poder Ejecutivo se dio en buenos términos, aunque reconoció que le hubiera gustado continuar al frente de la coordinación del Gabinete. A pesar de eso, dijo que su salida fue en buenos términos, aunque aclaró que no dejó su cargo por falta de voluntad propia.

“Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20. Hubiera sido más fácil”, consideró. El exjefe de Gabinete de ministros también dejó abierta la posibilidad de reincorporarse al Gobierno en algún rol futuro y sostuvo que volvería a asumir funciones: “Si el presidente me pide alguna colaboración, estoy dispuesto a hacerlo”, planteó.

En tanto, Francos reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró satisfecho por la “tarea realizada” durante su gestión. “Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que la Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló.

Guillermo Francos y Javier Milei. Foto: NA

Qué dijo Francos sobre Manuel Adorni y Diego Santilli

“Adorni no viene de la política, pero demostró ser un vocero presidencial muy original. Creo que puede coordinar el Gabinete sin problemas. Es jóven y tiene que hacer su experiencia, me parece que lo va a hacer bien”, vaticinó Francos.

“Santilli tiene mucho oficio, pero a ese oficio hay que ponerle unos mangos, porque si no tiene nada para ofrecer es muy difícil. Pero como va a haber obras de infraestructura hechas por concesión, la etapa va a ser distinta y va a poder negociar mucho más ese tema”, dijo sobre el ministro del Interior.

Adorni será quien lo reemplace como jefe de Gabinete de ministros. Foto: Prensa Presidencia

En relación con el acuerdo comercial que se negocia con Estados Unidos, respaldó el avance bilateral impulsado por Milei. “Lo que está haciendo el presidente Milei con el acuerdo que se delineó y va a ir avanzando en distintos aspectos generó la posibilidad de comerciar con Estados Unidos, que es un mercado enorme para la Argentina”, reconoció.

Y añadió: “Más allá de la afinidad ideológica, el presidente advirtió que Argentina es un país estratégico para Estados Unidos y Estados Unidos considera lo mismo de la Argentina”.