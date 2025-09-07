Escándalo en las elecciones bonaerenses: un fiscal fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria

El representante de La Libertad Avanza en una de las mesas de una escuela de Malvinas Argentinas fue detenido por el hurto dentro de una de las aulas. Mirá el momento en la nota.

Fiscal de La Libertad Avanza detenido por el robo de boletas de Fuerza Patria. Foto: Captura de video.

Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas de Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro durante las elecciones legislativas bonaerenses.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de Villa de Mayo, según informó el medio Zona Norte Diario.

Detención de un fiscal de La Libertad Avanza en Malvinas Argentinas por el robo de boletas de Fuerza Patria. Video: NA

El fiscal fue descubierto “in fraganti” por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

El propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa.

Fiscal de La Libertad Avanza detenido por el robo de boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. Foto: NA

Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el individuo que fiscalizaba para La Libertad Avanza fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.