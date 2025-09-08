Elecciones en la provincia de Buenos Aires: qué partido ganó en cada sección electoral

Con la mayoría de las mesas escrutadas, los números sobre las 21 declararon un triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, con una diferencia de 13 puntos totales.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

Este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aries. Con la mayoría de las mesas escrutadas, los números sobre las 21 declararon un triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, con una diferencia de 13 puntos totales.

Quién ganó en cada sección electoral

Senadores provinciales. Foto: Captura

Diputados provinciales. Foto: Captura

Concejales. Foto: Captura

Noticia en desarrollo...