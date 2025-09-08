Elecciones en la provincia de Buenos Aires: qué partido ganó en cada sección electoral
Con la mayoría de las mesas escrutadas, los números sobre las 21 declararon un triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, con una diferencia de 13 puntos totales.
Este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aries. Con la mayoría de las mesas escrutadas, los números sobre las 21 declararon un triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, con una diferencia de 13 puntos totales.
Quién ganó en cada sección electoral
Noticia en desarrollo...