Tras el veto de Javier Milei, la UBA anunció una movilización y un “plan de restricción”
Tras el veto a la ley de financiamiento universitario firmado por Javier Milei, la UBA anunció una movilización y confirmó que iniciará un “plan de restricción”.
Además, exigieron que los diputados rechacen la medida del mandatario en el regreso de la ley al Congreso.
Lo anunciaron en una conferencia de prensa, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.
“Vamos a comenzar con un cambio en los horarios de poner las luces para que se gaste menos, cambios normales que hacen que bajemos el gasto y nos permite seguir trabajando como hasta ahora”, afirmaron.
“Estamos funcionando pero estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, agregaron.
“Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año. Como dijimos anteriormente, la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina”, completaron.