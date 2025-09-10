Javier Milei vetó la ley de Financiamiento universitario

La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada el pasado 21 de agosto por el Congreso de la Nación.

Javier Milei, presidente Foto: captura video

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada el pasado 21 de agosto por el Congreso de la Nación.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada este miércoles por fuentes oficiales.

Los puntos claves del Proyecto de Ley N° 27.795 vetado

Actualización por IPC : encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

Garantizar el financiamiento : establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Partidas presupuestarias específicas: determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado.

Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la accesibilidad y calidad de la educación superior.