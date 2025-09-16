El Gobierno anunció el comienzo de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

Desde Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei habla y responde las preguntas de los periodistas acreditados.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

Manuel Adorni encabezó este martes 16 de septiembre una conferencia de prensa en Casa Rosada. El vocero de Javier Milei indicó que Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) comenzará su proceso de privatización.

Cabe recordar que la empresa opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La firma ya estaba en la lista de activos públicos que podrían ser privados, según la Ley Bases.

Su valuación podría estar entre los u$s560 y 1.000 millones.

Noticia en desarrollo.