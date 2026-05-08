Conferencia de prensa de Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

Manuel Adorni brindó este viernes 8 de mayo una conferencia de prensa previa a la reunión de Gabinete pactada para las 14. El jefe de coordinador de ministros respondió preguntas de periodistas con la intención de adelantar los puntos a tratar durante el nuevo encuentro con el presidente Javier Milei y su equipo. De la presentación también participaron los ministros de Economía y de Seguridad, Luis Caputo y Alejandra Monteoliva.

A primera hora de la jornada, Adorni participó junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, de la inauguración de una planta automotriz en la localidad bonaerense de Zárate, donde describió a Argentina como un país “estable y en crecimiento”, además, de destacar la “resiliencia” y “flexibilidad” del empresario argentino para adaptarse a “numerosas crisis”.

Durante su intervención, el jefe de Gabinete señaló que, en el marco de la medida cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la ley de financiamiento universitario, “seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La ley de financiamiento universitario nació suspendida en su ejecución, hasta que los responsables determinen las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un total de 1.9 millones de pesos”, sumó Adorni.

En tanto, el funcionario explicó que el Gobierno “tiene un compromiso infranqueable de sostener el equilibrio fiscal”, y no hacerlo “implicaría más impuestos y emisión monetario”.

En esa línea, señaló que la Administración de Milei “cumplió con sus obligaciones del presupuesto a las universidades” y resaltó que “es falsa la denuncia sobre el desfinanciamiento de los hospitales universitarios”.

“Lo que la UBA reclama es una partida adicional que equivale al 94,5% de hospitales universitarios de todo el país. Una sola universidad quiere tener el de todas”, apuntó y sumó: “Esperamos que prime el sentido común y la sensatez”.

En cuanto a la Ley de Glaciares, Adorni destacó que “la Justicia revocó un amparo que frenaba su implementación”, lo cual -afirmó- “permite la explotación de terrenos que estaban mal catalogados como glaciares”.

Luis Caputo, Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva en conferencia de prensa. Foto: Captura

“Estas modificaciones sobre la ley responden a los pedidos hechos por la mesa del litio y del cobre. Argentina va a generar más de 200 mil puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones adicionales por más de 20 mil millones de dólares anuales, algo que la convierte en una potencia en minería”, agregó.

Y apuntó: “No vamos a dejar que organizaciones ambientalistas de intereses espurios pasen por los derechos de los argentinos. El gobierno de Javier Milei defenderá la soberanía popular y el rumbo de este gobierno”.

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