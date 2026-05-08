Reunión del Gabinete de Javier Milei. Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14.00. Según trascendió, el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.

Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la reanudación de las conferencias de prensa de Manuel Adorni en el Salón de Periodistas a fin de retomar la iniciativa que entrega novedades semana a semana.

Cabe señalar que más temprano, el jefe de Gabinete participará en una recorrida por una automotriz y dará una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El encuentro se llevó a cabo este lunes 6 de abril. Foto: Cuenta de Twitter @FabianWaldman

Además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos, donde el jefe de Estado participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

Durante la reunión de este viernes, los ministros deberán presentar además el detalle de los recortes que les pidieron sobre distintas partidas de funcionamiento e inversión durante el último mes.

En tanto, se espera que se conozcan avances de los diez proyectos por cartera que el presidente quiere enviar al Congreso en 2026: Milei busca un paquete de 90 iniciativas para retomar la agenda de gestión en el mediano plazo.

Qué dijo Manuel Adorni en su última conferencia de prensa