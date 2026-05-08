Javier Milei convocó una nueva reunión de Gabinete para este viernes para avanzar con el plan de reformas
S trata de la primera actividad del presidente tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos, donde participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.
El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14.00. Según trascendió, el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.
Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la reanudación de las conferencias de prensa de Manuel Adorni en el Salón de Periodistas a fin de retomar la iniciativa que entrega novedades semana a semana.
Cabe señalar que más temprano, el jefe de Gabinete participará en una recorrida por una automotriz y dará una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos, donde el jefe de Estado participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.
Durante la reunión de este viernes, los ministros deberán presentar además el detalle de los recortes que les pidieron sobre distintas partidas de funcionamiento e inversión durante el último mes.
En tanto, se espera que se conozcan avances de los diez proyectos por cartera que el presidente quiere enviar al Congreso en 2026: Milei busca un paquete de 90 iniciativas para retomar la agenda de gestión en el mediano plazo.
Qué dijo Manuel Adorni en su última conferencia de prensa
- “Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Implica que los argentinos ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo”.
- “La Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur”.
- “La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.
- “Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral. Esta herramienta permitirá asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones”.
- “El presidente Javier Milei firmó el decreto 314/2026, que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”.
- “Se realizaron importantes cambios en el Registro Nacional de Armas. Se endurecieron los requisitos para obtener la habilitación de legítimo usuario”.
- “El Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre para garantizar mayor seguridad a los pacientes y a los donantes”.
- “Se otorgaron exenciones tributarias para el Proyecto de Fortalecimiento de Ferrocarriles”.
- “La Secretaría de Energía fijó una bonificación del 25% que se suma al 50% vigente. Esto significa un 75% de bonificación en el mes de mayo”.