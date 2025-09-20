Milei en Córdoba: lanzó la campaña de La Libertad Avanza y aseguró que los audios de Spagnuolo son hechos con IA

El presidente se refirió al escándalo de Discapacidad y le pidió a la militancia que “no flaqueen”. “No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino”, afirmó.

Javier Milei durante su discurso en Córdoba. Foto: REUTERS

Javier Milei estuvo al frente del lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba. Allí, el presidente le habló a la militancia de cara a las elecciones del 26 de octubre, donde pidió no escuchar “las mentiras de un chimentero berreta”, además de que marcó que “no nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino”.

El líder de LLA remarcó: “No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar. Claro que se puede, vamos carajo”.

Además, recordó que “no paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal. Y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No nos vamos a dejar por las mentiras de un chimentero berreta”.

La referencia de Milei es a Jorge Rial, por su papel en la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), donde denunciaba supuestas coimas en el organismo.

Milei acusó al “partido del Estado” de asustarse por el progreso de los argentinos. “Se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en un mensaje dirigido a Cristina Kirchner.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”, continuó el presidente ante la ovación de los militantes libertarios que se dieron cita en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa.

Y agregó: “Quizás que cuando hacen el número tres con la mano son las tres causas que le faltan (tener sentencia): Los Sauces Hotesur, Memorándum con Irán y la de los cuadernos. El choreo más grande de la historia de la humanidad”.

Sobre el escenario acompañaron al mandatario, el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.