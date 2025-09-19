Sin reunión con Llaryora y con el ojo puesto en octubre: Milei empieza la campaña electoral con un acto en Córdoba

Tras el revés en el Congreso y en medio de la tensión con los gobernadores, el presidente será el principal orador del evento.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei encabezará este viernes un acto de La Libertad Avanza en Córdoba. El evento tendrá lugar a las 18 en la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

“Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, compartió el presidente en sus redes sociales para confirmar su presencia en la provincia gobernada por Martín Llaryora.

Javier Milei en Córdoba. Foto: X @JavierMilei

De esta manera, Milei dará inicio oficial a la campaña electoral para octubre, donde buscará aumentar la cantidad de diputados y senadores que posee en el Congreso.

La elección de Córdoba para el acto tiene su punto estratégico. En el balotaje de 2023, el mandatario sacó en la provincia el 74% de los votos frente a Sergio Massa, que obtuvo el 25,94%.

Tras la dura derrota de LLA en las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires, Milei decidió ser el principal orador de distintos eventos del partido violeta, por lo que también se espera su visita a Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata.

Sin reunión con Llaryora

Según fuentes oficiales, no se espera que el presidente se reúna con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Cabe señalar que la visita de Milei se da tras el revés que sufrió en el Congreso, luego del rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en el Garrahan. En ese contexto, varios de los diputados que votaron contrariamente al oficialismo son los que responden al mandatario provincial.

Martín Llaryora y Javier Milei.

Tras la sesión, el gobernador expresó en sus redes sociales: “Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al Financiamiento Universitario. El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país”.

Y agregó: “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo. Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”.