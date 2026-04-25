Karina Milei. Foto: REUTERS

Karina Milei encabezó el cierre de una jornada de formación política de La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Suipacha con la participación de más de 1500 dirigentes. La secretaria general de la Presidencia se mostró acompañada del ministro del Interior, Diego Santilli; y el legislador Sebastián Pareja.

El encuentro se realizó este sábado 25 de abril en el marco del lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), donde se desarrollaron capacitaciones en estrategia, comunicación y organización territorial. Durante el cierre, Karina Milei destacó el compromiso de la dirigencia y afirmó que el objetivo del espacio es consolidar su crecimiento en la provincia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Diego Santilli y Karina Milei Foto: -

Además, remarcó la necesidad de construir con presencia en cada distrito y aseguró que el desafío es ganar la provincia de Buenos Aires y sostener el rumbo político iniciado a nivel nacional. Por su parte, Pareja señaló que el espacio trabaja con un plan estratégico para alcanzar ese objetivo, mientras que Santilli convocó a la unidad para impulsar una transformación en el territorio bonaerense.

La actividad contó con la participación de legisladores nacionales y provinciales y buscó fortalecer la formación dirigencial y la construcción política en los 135 municipios.

Cómo le fue a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025

El pasado domingo 26 de octubre de 2025, se llevaron adelante las elecciones legislativas nacionales. Con más del 94% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza consiguió una sorprendente victoria por un punto de diferencia sobre Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, donde se votaban diputados.

En la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo, con Diego Santilli como candidato, consiguió más del 41% de los votos. Mientras, Fuerza Patria, con Jorge Taiana, quedó en segundo lugar con el 40% de los votos.

Javier Milei tras las elecciones legislativas 2025. Foto: EFE

En tercer lugar, aparece el Frente de Izquierda Unidad con poco más del 5%. Propuesta Federal para el Cambio quedó cuarto, con 2,79%. Los primeros cinco los completa Alianza Provincias Unidas con 2,45%. Cabe recordar que en PBA se ponían en juego 35 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.