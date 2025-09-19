Milei confirmó que negocia un préstamo de Estados Unidos: buscan asegurar vencimientos de deuda de 2026

El presidente de la Nación indicó que están “muy avanzados” en las negociaciones. Este domingo, Milei viaja a Washington.

Javier Milei, presidente Foto: NA

Javier Milei confirmó que el gobierno nacional negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos. El objetivo del mismo es poder afrontar los vencimientos de deuda del 2026, así como también calmar la volatilidad que ocurre en los mercados.

Cabe recordar que actualmente el dólar está por encima de los $1.500, mientras que el riesgo país se mantiene en alza y terminó la semana arriba de los 1.400 puntos.

Javier Milei en Córdoba. Foto: Presidencia

En una visita a Córdoba, Milei reconoció: “Sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, cuando se lo consultó sobre esa eventual negociación con la administración republicada de Donald Trump, quien vienen respaldando al gobierno libertario en la Argentina.

En abril último, cuando se levantó el cepo cambiario para los individuos, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, hizo una visita de diez horas a la Argentina en la que manifestó un fuerte respaldo a las políticas libertarias.

“Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, dijo Bessent en referencia al Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos, una línea especial de crédito para fortalecer reservas en contexto de turbulencias.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

En una entrevista con La Voz, Milei destacó: “Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en julio”.

Y señaló: “Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también”.

Javier Milei en Córdoba. Foto: Presidencia

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

El domingo, Milei partirá a Nueva York, donde será parte de la Asamblea de las Naciones Unidas y donde también de parte del Atlantic Council el Global Citizen Award, un premio que destaca las reformas económicas que lleva adelante en el país.

Quien le entregará el premio Milei será el propio Bessent. La Gala se hará en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, y allí también fue invitada Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por el momento no están confirmadas reuniones bilaterales con el Tesoro y tampoco con la Casa Blanca.