Javier Milei, de cara a las elecciones legislativas: “Espero que los argentinos voten por su propio bien”

El presidente lo expresó en la presentación del libro del economista Salvador Di Stefano. “Lo otro lo probamos y ya falló”, aseguró.

Javier Milei en la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Foto: NA

Javier Milei se presentó en la Rural para la presentación del nuevo libro del economista Salvador Di Stefano, titulado ‘Cambia la música’ y remarcó que cuando llegó al cargo “la deuda era de 500.000 millones de dólares y ahora hay 450.000 millones”, al destacar que en 20 meses de su gestión se pagaron “50.000 millones de dólares”, por lo que cuestionó que “los orcos dicen que nos estamos endeudando”.

“Tienen un problema con la aritmética: la deuda se acumula con déficit, pero parece para que si lo hacen con emisión monetaria, no”, ironizó el mandatario.

Reiteró, además, que apenas accedió a la Presidencia había “el equivalente de vencimientos de deuda en pesos a nueve bases monetarias, con lo cual, según (el economista Ariel) Corenberg, con la hipótesis del 17.000 por ciento” de inflación anual a la que se dirigía el país, según había proyectado el mandatario en ese entonces, se quedó “corto”.

“Eso era convertirnos en Venezuela. Está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura; pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobres; hoy tenemos 31. O sea, hay 12 millones que salieron de la pobreza”, insistió, en un mensaje orientado a las elecciones legislativas.

A menos de un mes de los comicios, Milei se quejó de quienes “parece que todo el día nos están comparando contra Suiza, cuando en realidad íbamos camino a convertirnos en Venezuela”.

“31% de pobres sigue siendo una cosa aberrante, pero si yo miro la inflación bajando, la economía recuperando hasta que los orcos empezaron a romper todo, la pobreza cayendo, la indigencia cayendo y de tener 9.000 piquetes pasar a cero piquetes… falta, pero vamos por la dirección correcta”, subrayó.

Al respecto, Milei reiteró que “en la campaña le estoy diciendo a la gente que estamos a mitad de camino”, por lo que insistió en la necesidad de votar a La Libertad Avanza para que “valga la pena el esfuerzo”.

“Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, la esperanza, el futuro que va a hacer grande a la Argentina nuevamente y no volver al pasado, que voten por su propio bien, lo otro lo probamos y ya falló”, dijo.

Javier Milei en la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Foto: Captura de video.

“¿Quieren volver a la inflación, a la pobreza, al choreo? Me parece que no. Tenemos que seguir, no hay que aflojar, hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga grande a la Argentina nuevamente”, cerró.