Adorni aseguró que las denuncias contra Espert son “un tema refritado”

El vocero presidencial se refirió a la polémica alrededor del candidato a diputado, tras ser vinculado con un narco, llamado Fred Machado.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

Manuel Adorni, vocero presidencial, se refirió durante la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada al escándalo con José Luis Espert y su presunto vínculo con el narco Fred Machado. El funcionario aseguró que es “un tema refritado de hace seis o siete años”.

El portavoz agregó que “si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”, sin darle demasiada relevancia al asunto. Ante la consulta de la prensa, aseguró que “esto viene de larga data".

Además, mencionó que sigue en su puesto como candidato a diputado: “No hay cambio adicional con respecto a nada”.

Asimismo, negó “incompatibilidad” entre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reafirmó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exigió “inmediatas” explicaciones.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. Foto: NA

Javier Milei defendió a José Luis Espert tras las denuncias por el presunto vínculo con un narco

El presidente Javier Milei minimizó este martes las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, la definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”.

El presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de “operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería”, en diálogo con el canal de noticias A24.

Javier Milei y José Luis Espert. Foto: NA

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relación de Espert con el detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado y, cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos, respondió “que avance la Justicia”.

Para Milei este tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera en 2007 o contra Francisco De Narváez en 2009 y enfatizo que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años y, como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, destacó el mandatario.