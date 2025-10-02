Leonardo Nardini y Sergio Uñac compartieron una jornada deportiva en el marco de la Ley de Deporte Urbano de la Provincia

El evento reunió a vecinos y deportistas en el Predio Municipal de Malvinas Argentinas, y contó con actividades abiertas y muestras deportivas en el marco de la nueva legislación, impulsada por el senador Luis Vivona.

Leonardo Nardini y Sergio Uñac compartieron una jornada deportiva. Foto: Prensa

En el corazón de Malvinas Argentinas, el Bata Park, espacio recuperado del Predio Municipal, fue escenario de la Primera Jornada de Deporte Urbano enmarcada en la recientemente sancionada Ley de Deporte Urbano de la provincia de Buenos Aires. La actividad reunió al intendente Leonardo Nardini; al senador nacional por San Juan, Sergio Uñac; al vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense, Luis Vivona; y al candidato a diputado nacional, Nicolás Trotta, entre otros.

Allí, funcionarios, vecinos y vecinas participaron de una recorrida de muestras y clases abiertas de breaking, skate, básquet 3×3, calistenia, ajedrez, zumba y atletismo. La ley, impulsada por Vivona y aprobada en septiembre de 2025, reconoce estas disciplinas como parte del derecho al deporte, promoviendo su desarrollo seguro en espacios públicos y su integración como herramienta de inclusión social. El objetivo del evento fue darle difusión a la norma y que los 135 municipios de la provincia comiencen a incorporar el deporte urbano a sus actividades.

Luis Vivona destacó el carácter transformador de la norma: “La política tardó 30 años en legislar sobre los clubes de barrio. Nosotros hicimos la primera presentación en 2021, y hoy podemos hacerla realidad, para estar en sintonía con lo que demanda la sociedad. Yo siempre digo: los pibes no nacen malos, el Estado tiene obligaciones, y con esta ley estuvimos a la altura de la circunstancias de lo que pide la sociedad”.

Nardini, por su parte subrayó la oportunidad de fortalecer espacios y prácticas: “Hoy recorremos este evento junto a Sergio (Uñac), Luis (Vivona) y Nico (Trotta), grandes personas y grandes dirigentes, de los cuales uno ve y aprende, y con los que se puede intercambiar experiencias para construir propuestas que se puedan desarrollar a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de nuestra provincia”. Y concluyó: “Esta ley contempla disciplinas al aire libre que vienen a complementar y a fortalecer las oportunidades que tienen que tener los chicos y los grandes y para promocionar el deporte y la vida saludable”.

El senador Uñac pudo reconocer en la gestión malvinense en deporte un paralelismo con la suya en San Juan y señaló: “Cuando uno tiene una responsabilidad institucional, debe apostar por todos los sectores, pero fundamentalmente por los chicos: educación y deporte son las grandes puertas a una vida distinta para los jóvenes. Esta ley fija al deporte como articulador social, y hay que entenderlo así: brindando infraestructura, con los profes que acompañan a los chicos en la dirección que tienen que tener y, obviamente, acompañando a los deportes federados, con los logros que hacen que la inversión tenga esa repercusión”.

La jornada sucedió luego de la presentación de la agrupación “Primero La Patria”, respaldada por Cristina Fernández y de la cual Nardini, Uñac y Trotta forman parte. Fue una celebración deportiva que evidenció una forma de hacer política que invierte en el deporte y la juventud con políticas sociales inclusivas y con la mirada puesta en el futuro.