Empezó la 6ta Feria del Libro de Malvinas Argentinas, una edición especial por el 30 aniversario del municipio

Serán 9 días cargados de actividades pensadas para la promoción de la cultura y la educación de la región.

Empezó la Feria del Libro en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Este viernes por la mañana se realizó el acto de apertura de la Feria del Libro de Malvinas Argentinas, que celebra su sexta edición en el marco de los 30 años del municipio. La feria, ya consolidada como parte de la agenda cultural y educativa local, se desarrollará hasta el domingo 12 de octubre en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276), con entrada libre y gratuita.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Leonardo Nardini; el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noelia Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo, Lic. María Luján Salgado; el subsecretario de Educación y Deporte, Lic. Daniel Morard; el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Luna; y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.

Empezó la Feria del Libro en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Durante la primera recorrida que realizó, Nardini expresó: “Estoy muy contento de que se realice una edición más, por sexto año consecutivo. La feria llegó para quedarse, ya es parte de nuestra agenda educativa y cultural” y reforzó el valor de sostener la propuesta a lo largo de los años: “Se trata de conservar los valores de lo tradicional y una industria que genera empleo y transmite algo que no tiene valor material: nuestra cultura. Tenemos que ser el canal para que las nuevas generaciones convivan con la tecnología, pero sin olvidar algo tan mágico como es el libro”.

La feria estará abierta todos los días de 9 a 20 horas y contará con dos grandes salas: “Malvinas, 30 años” y “Héroes de Malvinas”, donde se realizarán espectáculos, charlas, talleres, lecturas y actividades para todas las edades.

Entre los más de 60 stands, uno de los principales es el del Municipio de Malvinas Argentinas, donde Malvinas Tech, la propuesta municipal que brinda capacitaciones gratuitas en robótica, inteligencia artificial, programación, entre otras, tiene un lugar central. En este espacio, los visitantes podrán conocer de cerca algunos de los proyectos desarrollados en el marco de estos cursos, como la presentación de un perro robot programado por estudiantes del curso de robótica del Centro Municipal de Estudios, que representa el avance y el potencial del aprendizaje tecnológico en el distrito.

Empezó la Feria del Libro en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

También se encuentra el stand de libros de Malvinas Argentinas, donde se presentan las obras del senador bonaerense Luis Vivona, vecino del distrito. Allí se exhibe su libro “Vino Buenos Aires”, premiado internacionalmente como “Mejor libro de Vinos del Hemisferio Sur” en los Gourmand Award (Lisboa, Portugal 2025), el trabajo “Eva Perón, en el centenario de su nacimiento” y un adelanto de su próxima biografía.

Otras de las propuestas destacadas de la Feria, son el show “Historias de amor y de muerte” de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barrutti; la presentación del libro “Manual para encendidas” de Ingrid Beck y Mariana Carbajal; la conferencia de Tomás Balmaceda sobre inteligencia artificial y pensamiento crítico; el libro “Crianza distraída” de Valeria Becerra; la charla de Ian Moche “Por una sociedad más amigable”; y la presentación de “Un millón de cuartos propios” por Tamara Tenenbaum.

Para las infancias y toda la familia, se presentarán espectáculos como “Trotamundos”, “Capitán Zanahoria y el Tesoro Perdido del Pirata Fanfarrón”, además de más de 70 actividades que incluyen talleres de arte, fanzines y una riña de gauchos abierta con Martín Fierro Trap. El cronograma completo puede consultarse en la web del municipio: www.malvinasargentinas.gob.ar.

Empezó la Feria del Libro en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Finalmente, el intendente destacó: “Los estudiantes de todos los niveles recibirán un ‘chequelibro’ de $8.000 para acceder a algo tan importante como la lectura” y remarcó la importancia de la inversión municipal en cultura: “Invertir en cultura es brindar oportunidades. Cuando algunos hablan de ética y moral, deberían explicar por qué atacan propuestas que acercan la lectura a quienes no pueden viajar a Capital, sobre todo en momentos tan difíciles para la economía. Nosotros vamos a seguir incluyendo, con respeto y empatía”.