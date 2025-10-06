Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el acuerdo económico de empresarios y ex funcionarios para evitar ir a juicio

Centeno - cuadernos coimas

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó este lunes los planteos de reparación económica de empresarios y ex funcionarios para evitar ir a juicio en la causa Cuadernos.

El pasado 12 de septiembre, las defensas de empresarios, financistas y ex funcionarios procesados habían ratificado los ofrecimientos de reparación económica para evitar ir a juicio.

En esa oportunidad, dijeron estar dispuestos a pagar el monto de sus embargos actualizado, entregar bienes como un departamento en Miami o un yate, entre otros.

El chofer Oscar Centeno y sus cuadernos. Foto: NA.

Por su parte, el remisero autor de los cuadernos que dieron origen al caso, el arrepentido Oscar Centeno, hizo saber a través de su defensa oficial en la audiencia que se oponía a que se les concediera a los empresarios la reparación integral del daño.

Por su parte, la fiscal Fabiana León también se había opuesto a que se concediera a los empresarios el beneficio de la reparación y reclama que vayan a juicio porque lo otro es “impunidad”, al igual que la Unidad de Información Financiera (UIF).

Cabe señalar que al juicio con fecha de inicio el 6 de noviembre llegará acusada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho la ex presidenta Cristina Kirchner.