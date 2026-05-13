Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la Justicia.

La sesión contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Carlos Mahiques. Foto: X

Para el oficialismo resulta clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activará el envío de candidatos para cubrir vacantes de juzgados en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán.

El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro. Foto: REUTERS

Fondos Buitres

El Senado tambien tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

El Gobierno tenía plazo para abonar esa acuerdo el 30 de Abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de Mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de Mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

Fondos Buitre

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para que no se caiga dicho acuerdo y evitar que la Argentina tenga litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Tenencia de armas de fuego

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El Gobierno reglamentó un nuevo trámite digital. Foto: Green Fenix

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Tenencia de armas de fuego.

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas. Además, el organismo busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.