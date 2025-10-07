Machado rompió el silencio y se refirió a su vínculo con Espert: “Lo ayudé con unos mangos”

Fred Machado habló por primera vez luego del escándalo que se desató con el diputado de La Libertad Avanza, quien renunció a su candidatura.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Fred Machado rompió el silencio, tras la polémica desatada con José Luis Espert, que derivó en la renuncia a la candidatura a diputado nacional del actual legislador por La Libertad Avanza. El empresario aseguró: “No soy narco, soy un tipo que se equivocó”.

El escándalo se desató cuando se conoció que Espert había viajado en la avioneta de Machado, además de que había recibido dinero de su parte. Según lo que aseguró el empresario argentino, fue utilizado para tapar una red más grande.

Federico Machado fue arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales

“Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, expresó. Y además agregó tras el revuelo que se armó a su alrededor: “Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura”.

Y mencionó sobre su vínculo con José Luis Espert: “No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”.

El video de José Luis Espert con Fred Machado.

Además, recordó el vínculo laboral que mantuvieron: “Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: “vamos a retomar lo del trabajo este”, y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”.

De todos modos, Machado dejó en claro que no hubo un financiamiento millonario por su parte: “No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más”.

“Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty”, confesó también, acerca de la firma que atravesó una causa que tuvo a su titular, Debra Mercer-Erwin, afectada también judicialmente.

En referencia nuevamente al caso Espert, lamento que haya sido negado por el político. “Se iba a saber. Hay fotos, hay testigos. No era un secreto. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, comentó.

José Luis Espert. Foto: NA

“Cuando lo conocí, estaba presentando su primer libro. Yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Me dijo que necesitaba moverse. Le alquilé un avión. Voló dos veces conmigo. En política es plata, le dije, y él lo sabía”, detalló Fred Machado, luego de la renuncia del legislador.

Y siguió sobre los viajes que compartieron: “A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro. Ese avión lo ha tenido 3 o 4 meses. Yo no estaba en Argentina, estaba en Estados Unidos, lo vi 3 o 4 veces y cada vez que lo veía era muy bizarro. Tenía a Nazareno, a Clarita, después nada no tenía nada más. Después vino Dick Morris, y ahí apareció Rosales”.