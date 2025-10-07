Milei respaldó la candidatura de Diego Santilli tras la baja de Espert: “Narcos y chorros la van a pasar mal”

Durante un acto de campaña en Mar del Plata, el mandatario apoyó al candidato a primer diputado por La Libertad Avanza en la Provincia. Además, sostuvo que “sabe del tema de seguridad” y valoró su paso por la gestión de la Ciudad.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: NA

Javier Milei respaldó al flamante candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, y pidió defender “con uñas y dientes” el orden fiscal durante su acto de campaña en Mar del Plata.

El mandatario viajó a La Feliz junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a Diego Santilli, junto a quien se mostró por la calle Güemes.

“Nuestro camino es el de liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado. Liberar la economía significa sacarle menos a los ciudadanos vía impuestos y burocracia, para que los argentinos puedan decidir por su propia cuenta cómo aprovechar”, aseguró.

De cara a la oposición, el Presidente expresó: “Esos que proclaman que no se llega a fin de mes son defensores del Estado presente, y es interesante porque cuando a alguien no le no le alcanza es, definitivamente, porque sobra Estado. Esta gente si estuviera preocupada porque no le alcanza, porque no llega a fin de mes, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”.

“Nosotros estamos diciendo que vamos a bajar impuestos y que si podemos continuar con esta gestión y este manejo de la macroeconomía, de acá al año 2031, le vamos a devolver al sector privado 500 mil millones de dólares en impuestos que se van a bajar”, prometió.

Ante la mirada atenta de Diego Santilli en primera fila del auditorio, junto al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el mandatario elogió el perfil del diputado al sostener que “sabe del tema de seguridad”, y valoró su paso por la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. “Narcos y chorros, la van a pasar mal”, afirmó.

Por último, aseguró que La Libertad Avanza inició un proceso para “poner de pie a la Argentina por última vez”, por lo que pidió el respaldo de los marplatenses camino a las elecciones legislativas nacionales .

“Digo ‘por última vez’ porque tenemos la oportunidad histórica de adoptar las ideas de la libertad de una vez por todas, para generar cientos de miles de puestos de trabajo de acá a 10 años, para que vuelvan los dos millones de argentinos que se fueron en la última década, y para que ninguno más se vea obligado a buscar en otro lado lo que su propio país le está negando”, concluyó.