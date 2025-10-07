Reunión urgente de la Junta Electoral: qué va a pasar tras el pedido de reimpresión de boletas

La Junta Electoral convocó al gobierno y agrupaciones políticas tras el pedido de reimpresión de boletas por parte de La Libertad Avanza. Los detalles.

Tras el pedido de reimpresión de boletas. Foto: La Letra Chica

Luego de la baja de Espert como candidato de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre, Diego Santilli es quien encabezará la lista. En medio del pedido del gobierno para reimprimir las boletas, la Junta Electoral convocó a una reunión urgente en la que también participarán agrupaciones políticas.

La Junta Electoral puso en marcha un procedimiento de manera urgente tras el pedido de La Libertad Avanza, que pretende la reimpresión de todas las boletas y reemplazarlas por la ya impresas, además de la solicitud de incluir a Diego Santilli. Esto se dio en medio de la baja de Espert como candidato por su presunto vínculo con Fred Machado, empresario asociado al narcotráfico.

Boleta Única de Papel a utilizarse en CABA el 26 de octubre de 2025 Foto: Agencia Noticias Argentinas

Es por eso que la Junta Electoral convocó no solo al gobierno, sino a los actores del proceso electoral. Todas las fuerzas políticas tienen tiempo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8.30 de la mañana para que den un veredicto en torno al pedido de reimpresión de boletas.

El juez federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, tendrá a su cargo resolver el pedido. Como uno de los puntos más comprometedores de la solicitud es el costo y la viabilidad presupuestaria para la reimpresión, la Junta Electoral le pidió un informe al ministro del Interior, Lisandro Catalán. Todo esto es para evaluar el impacto de la medida y los tiempos disponibles para su realización.

Reimpresión de boletas: qué se evaluará para su potencial aprobación

El costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel de este distrito.

Si existe partida presupuestaria habilitada para afrontar dicha eventual reimpresión en su caso.

Si resulta necesario un nuevo proceso licitatorio para ejecutar el costo de dicho proceso.

Imprentas a las que eventualmente se asignaría dicha tarea y procedimiento.

Plazos de impresión y fecha de entrega a la Junta Electoral desde su eventual aprobación.

El informe que pide la Junta Electoral