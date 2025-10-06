Elecciones legislativas 2025: de cuánto es la multa por sacarle fotos a la Boleta Única Papel
De cara a las elecciones legislativas de octubre, el Juzgado Federal N°1 de la ciudad de La Plata, dispuso una serie de sanciones económicas a fin de resguardar la transparencia en los próximos comicios de fin de mes, donde más de 14 millones de bonaerenses harán uso por primera vez de la Boleta Única Papel (BUP).
Por tanto, esta nueva forma de votar en nuestro país trae consigo consignas claras: queda completamente prohibido y plausible de sanciones sacar o difundir fotos del voto, un accionar que podría llegar a costar hasta $77.000.
Asimismo, no asistir al día de la elección podría implicar multas que irían entre $50 y $500, según el acuerdo al Código Nacional Electoral.
El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, fundamentó la necesidad de estas sanciones en los artículos 71 inciso G y 128 del Código Nacional Electoral, donde queda expresamente prohibida la toma de imágenes dentro del cuarto oscuro, o lo que sería en este caso, dentro del biombo de votación.
La idea principal es evitar que se utilicen fotos del voto como pruebas de sufragio bajo contexto de presión política, como una opción de extorsión o presión.
Qué se vota en las elecciones legislativas de octubre
El 26 de octubre de 2025 los ciudadanos votarán para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores; un total de 127 diputados y 24 senadores.
Por provincia se eligen:
- Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales.
- Salta: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales.
- Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales.
- Catamarca: 2 Diputados/as Nacionales.
- La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales.
- San Juan: 3 Diputados/as Nacionales.
- San Luis: 3 Diputados/as Nacionales.
- Mendoza: 5 Diputados/as Nacionales.
- Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales.
- Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales.
- Chubut: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales.
- Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales.
- Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales.
- Formosa: 2 Diputados/as Nacionales.
- Chaco: 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales.
- Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales.
- Misiones: 3 Diputados/as Nacionales.
- Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales.
- Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales.
- Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales.
- Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales.
- Capital Federal: 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales.
- Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales.
- La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales.