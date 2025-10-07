Elecciones: cuánto le costaría al gobierno de Milei la reimpresión de boletas tras la baja de Espert

El gobierno de Milei pretende una reimpresión de boletas a contrarreloj tras la baja de Espert de cara a las elecciones del 26 de octubre. Cuánto le costaría.

El gobierno pretende reimprimir las boletas tras la baja de Espert. Foto: REUTERS

Tras la baja de José Luis Espert como el candidato para las elecciones del próximo 26 de octubre, Javier Milei deberá actuar a contrarreloj por la reimpresión de boletas. A priori, el reemplazo sería Diego Santilli, quien se encontraba en el tercer lugar de la boleta, y se evaluaron los costos que asumiría el gobierno.

La salida de Espert resonó en el ambiente de la política y se dio en un contexto marcado por fuertes acusaciones de relación con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico. En medio de descargos tanto en redes sociales como en entrevistas televisivas y radiales, finalmente decidió dar un paso al costado.

Boleta Única de Papel a utilizarse en CABA el 26 de octubre de 2025 Foto: Agencia Noticias Argentinas

Como Santilli es el tercero en la boleta, ocupará su lugar, aunque todo dependerá de la última palabra de la Justicia Electoral. Y el gobierno corre con los tiempos para reimprimir las boletas antes de las elecciones del 26 de octubre.

Cuánto le costaría al gobierno reimprimir las boletas

De acuerdo a estimaciones llevadas a cabo por referentes opositores, la reimpresión de boletas demandaría cerca de 14.000 millones de pesos, que se sumarían a los 43 millones que ya gastaron en la impresión inicial para las elecciones. Con IVA incluido, el monto total del proceso electoral en papel supondría un gasto de más de 66 millones de pesos, sin contar algunos otros datos de logística.

La habilitación de desembolsos de dinero extraordinarios en el marco de la baja de Espert generó varias reacciones en el arco político. “El gobierno destina recursos al reemplazo de boletas mientras recorta en salud, educación y jubilaciones”, indicó Jimena López, candidata de Fuerza Patria junto a Sebastián Galmarini.