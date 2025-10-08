Confirmado: el Gobierno está dispuesto a pagar la reimpresión de boletas y ya calculó los costos
En medio de importantes definiciones a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei ya realizó el cálculo en torno a los costos de la reimpresión de boletas tras la baja de Espert como candidato y la confirmación de Karen Reichardt al frente de la lista de La Libertad Avanza.
Faltan pocas semanas para las elecciones legislativas del 26 de octubre y La Libertad Avanza atraviesa un momento clave en la definición de su candidato. Javier Milei eligió a Diego Santilli, pero el juez Alejo Ramos Padilla ratificó a Karen Reichardt por dos motivos: ser la segunda en la lista y por la Ley de Paridad de Género.
Cuánto le saldría al Gobierno la reimpresión de boletas
Sin embargo, el Gobierno apelará al fallo y mientras tanto, detalló a la Junta Electoral de Buenos Aires el costo y los plazos para imprimir nuevas boletas dejando en claro que, de aprobarse, asumirá los gastos.
El monto aproximado de la reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP) es de $12.169.655.000. Desde la aprobación del archivo final de la boleta, el proceso de reimpresión y entrega en el Distrito demandaría cinco días por cada lote de 3.300.000 boletas, lo que equivale a la sumatoria de productividad de todas las imprentas.