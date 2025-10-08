Confirmado: el Gobierno está dispuesto a pagar la reimpresión de boletas y ya calculó los costos

El gobierno de Javier Milei calculó los costos de la reimpresión de boletas tras la baja de Espert como candidato. Cuál es el monto.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

En medio de importantes definiciones a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei ya realizó el cálculo en torno a los costos de la reimpresión de boletas tras la baja de Espert como candidato y la confirmación de Karen Reichardt al frente de la lista de La Libertad Avanza.

Faltan pocas semanas para las elecciones legislativas del 26 de octubre y La Libertad Avanza atraviesa un momento clave en la definición de su candidato. Javier Milei eligió a Diego Santilli, pero el juez Alejo Ramos Padilla ratificó a Karen Reichardt por dos motivos: ser la segunda en la lista y por la Ley de Paridad de Género.

Cuánto le saldría al Gobierno la reimpresión de boletas

Sin embargo, el Gobierno apelará al fallo y mientras tanto, detalló a la Junta Electoral de Buenos Aires el costo y los plazos para imprimir nuevas boletas dejando en claro que, de aprobarse, asumirá los gastos.

Boleta Única de Papel a utilizarse en CABA el 26 de octubre de 2025 Foto: Agencia Noticias Argentinas

El monto aproximado de la reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP) es de $12.169.655.000. Desde la aprobación del archivo final de la boleta, el proceso de reimpresión y entrega en el Distrito demandaría cinco días por cada lote de 3.300.000 boletas, lo que equivale a la sumatoria de productividad de todas las imprentas.