No será Santilli: finalmente, Karen Reichardt encabezará la lista de La Libertad Avanza

El juez Alejo Ramos Padilla decidió que la candidata Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza y no Diego Santilli, como pidió el gobierno de Milei.

Tras la decisión del juez Alejo Ramos Padilla. Foto: Instagram de Karen Reichardt

Karen Reichardt fue confirmada como cabeza de lista de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre frente al pedido de Milei de sostener a Diego Santilli. La decisión la tomó el juez Alejo Ramos Padilla en horas de la mañana del miércoles 8 de octubre y se espera saber qué sucederá con la reimpresión o no de boletas.

El gobierno y agrupaciones políticas que participarán de las elecciones del 26 de octubre, fueron convocados en la mañana del miércoles 8 de octubre para definir la reimpresión o no de boletas tras la baja de Espert. Javier Milei y todo el Ejecutivo pretendió sostener a Diego Santilli como candidato y no a Karen Reichardt. Sin embargo, Ramos Padilla resolvió lo contrario y la exmodelo encabezará la lista de La Libertad Avanza.

Reichardt ocupaba el segundo lugar de la lista de La Libertad Avanza y Santilli el tercero. Foto: La Noticia 1

Qué pasará con la reimpresión de boletas

La baja de Espert por su presunto vínculo con el empresario asociado al narcotráfico, Fred Machado, generó que La Libertad Avanza elija a Diego Santilli como su representante en las elecciones y el bloque oficialista pidió que se reimpriman las boletas. Ahora, con la confirmación de Reichardt, se esperan novedades en torno a este tema.

Las informaciones que circularon en las últimas horas aseguran que la decisión final sería no reimprimir las boletas y que quede la cara de José Luis Espert. Así lo dijeron en el programa de Tomás Rebord en Blender y también en el ciclo de noticias matutino de Mario Massaccesi por TN. A pesar de eso, no hay confirmaciones oficiales.

Por qué Ramos Padilla decidió que la cabeza de lista de Karen Reichardt

La fiscal federal Laura Roteta dictaminó que debería ser Karen Reichardt: la exmodelo ocupa originalmente el segundo puesto y la letrada sostuvo el orden de los candidatos subiendo a todos un casillero y en respeto de la Ley de Paridad de Género.

Reimpresión de boletas: qué se evaluará para su potencial aprobación

El costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel de este distrito.

Si existe partida presupuestaria habilitada para afrontar dicha eventual reimpresión en su caso.

Si resulta necesario un nuevo proceso licitatorio para ejecutar el costo de dicho proceso.

Imprentas a las que eventualmente se asignaría dicha tarea y procedimiento.

Plazos de impresión y fecha de entrega a la Junta Electoral desde su eventual aprobación.

Tras el pedido de reimpresión de boletas. Foto: La Letra Chica

El informe que pide la Junta Electoral