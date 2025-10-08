“Toda esta causa estuvo armada”: qué dijo Sabag Montiel en la antesala del veredicto por el intento de asesinato a Cristina

Fernando Sabag Montiel declaró horas atrás del veredicto por el intento de asesinato a Cristina. Qué dijo.

El acusado de ser el autor material de los hechos dijo que la causa "estuvo armada". Foto: Captura de pantalla

Fernando Sabag Montiel, uno de los acusados por el intento de asesinato a Cristina Kirchner junto a Brenda Uliarte, declaró ante la jueza Sabrina Namer antes de darse a conocer el veredicto a las 13 horas del miércoles 8 de octubre.

“Básicamente lo que quiero aclarar es que toda esta causa estuvo armada. Que le plantaron un arma y que Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Marano e plantó el arma y básicamente es una estrategia la viene usando Cristina Kirchner, al igual que como se repitió con el fiscal Alberto Nisman”, lanzó frente a la mirada de los jueces.

La declaración de Sabag Montiel

“La misma estrategia que usaron con Diego Lagomarsino, usando una persona del entorno de Nisman para confundir y no levantar sospechas dando a entender que una persona como Nisman no necesitaba suicidarse y tenía un arma propia, tenía una 9 milímetros, la cual si él hubiera querido”, sumó.

En ese momento, la jueza Namer pidió que ponga el foco en los hechos y no se desvíe. Sin embargo, siguió ampliando e involucró al presidente de Brasil, Lula Da Silva. “Todos sabemos que fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente y personalmente que se encargue de mi situación. Ya está no quiero hablar más, ya dije lo necesario”, cerró el acusado de ser el autor material del intento de asesinato a Cristina. Antes de darse a conocer el veredicto a las 13 del miércoles 8 de octubre, tanto Sabag Montiel como Uliarte y Carrizo tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras.