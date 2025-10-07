Denuncian a Milei por abuso de autoridad: fue tras “reconocer que metió presa” a Cristina

La denuncia fue presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y fue tras los dichos de Milei en el programa de Luis Majul.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, fue quien hizo la denuncia. Foto: REUTERS

Javier Milei fue denunciado por abuso de autoridad por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner. La demanda se dio tras la entrevista del presidente con Luis Majul en LN+, donde el presidente expuso que él “tomó la decisión de que vaya presa” colocándose por encima de los jueces.

El domingo 5 de octubre por la noche, Javier Milei visitó el programa de Luis Majul por LN+ y habló de la actualidad política previa a las elecciones del 26 de octubre. Allí lanzó un testimonio sobre la condena a Cristina Kirchner que tuvo como consecuencia una denuncia en su contra bajo la carátula de “abuso de autoridad”.

Gregorio Dalbón y Cristina Kirchner.

“Usted tiene, desde febrero o marzo de este año, al kirchnerismo tirando con todo lo que hay”, introdujo Milei. “Recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, sostuvo.

Denuncia a Milei por abuso de autoridad: qué dijo Gregorio Dalbón

"Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial", indicó Dalbón.

“Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, sumó el abogado. Además, aseguró que “cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala”.